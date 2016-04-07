Два человека погибли при пожаре в частном доме в ТиНАО

Фото: ТАСС

Два человека погибли в результате пожара в частном доме в ТиНАО, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

В ночь на четверг в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступило сообщение о пожаре в поселке Кокошкино на улице Железнодорожная, 10.

Выяснилось, что горел частный дом площадью около 80 квадратных метров. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению. Двухэтажный кирпичный дом изнутри был полностью охвачен огнем, на глазах пожарных обрушилась кровля.

Принятыми мерами в 01:42 пожар был ликвидирован.

На первом этаже здания обнаружены сильно обгоревшие тела погибших. Сотрудники МЧС продолжают ведение пожарно-спасательных работ на месте происшествия.