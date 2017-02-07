Короткое замыкание могло стать причиной пожара на юге Москвы

Короткое замыкание могло стать причиной пожара в Зябликове, при котором погиб спасатель Петр Станкевич и житель дома, сообщает ТАСС.

Уточняется, что возгорание могло произойти от перегрева неисправной электропроводки и воспламенения изоляции проводов при использовании обогревателя.

Пожар в квартире на четвертом этаже жилого дома на Шипиловской улице произошел около четырех утра в понедельник. Площадь возгорания составила порядка 45 квадратных метров.

Для ликвидации пожара прибыли 12 подразделений пожарных – всего 44 человека. Спасателям удалось вытащить шесть человек, из которых двое – дети. Из выше расположенных квартир эвакуировали четырех человек. К 5:16 утра пожар был полностью потушен.

Спасатель Петр Станкевич погиб: в результате выброса пламени он получил ожоги и тепловой удар. Более десяти лет он работал спасателем, за время службы его наградили медалью "За отличие в ликвидации последствий ЧС".

