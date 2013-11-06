"Школу современной пьесы" могут временно разместить в кинотеатре

Фото: ИТАР-ТАСС

Коллектив "Школы современной пьесы" и столичный департамент культуры ведут совместные поиски нового здания для стационарной работы театра. Ведомство отправило две заявки в кинотеатры и дома культуры с просьбой приютить театр.

По словам заместителя главы ведомства Евгении Шерменевой, департамент культуры сделает все возможное для скорейшего разрешения проблемы.

"Мы со своей стороны отправили уже две заявки по кинотеатрам и домам культуры. Может, кто-нибудь сможет разместить у себя театр", - отметила Шерменева.

Как сообщили в правительстве Москвы, департамент культурного наследия намерен провести оценку нанесенного ущерба зданию на Неглинной. Накануне эксперты сделали предварительные расчеты. Ущерб, нанесенный помещению театра, будет подсчитывать специальная комиссия.

Добавим, что 5 ноября в здании театра состоялось выездное совещание с участием министра правительства Москвы. Руководителя столичного департамента культуры Сергея Капкова и руководителей "Школы современной пьесы". В результате было принято решение о скорейшей консервации здания.

Ранее сообщалось, что город планирует выделить деньги на восстановление здания театра, которое сильно пострадало во время пожара. Расходы на сохранение сгоревшего помещения Мосгордума предусмотрит в проекте городского бюджета на 2014 год.

Напомним, что 3 ноября около полудня в здании театра "Школа современной пьесы" вспыхнул пожар. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В ходе пожара в здании на Неглинной обрушилась кровля. В этот день в театре должно было пройти три спектакля. Первый из них – детская музыкальная постановка "Вредные советы". Зрителей успели вовремя вывести из горящего здания. Всего было эвакуировано 300 человек, никто не пострадал. Ближайшие московские спектакли театра отменены, зрителям будут возвращены деньги за билеты.