Три человека сгорели в машине на востоке столицы

Фото: ТАСС

Тела трех человек обнаружены в одном из сгоревших автомобилей на востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

В 2.42 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре. На Халтуринской улице дом 20 загорелись автомобили Renault Logan и Nissan Primera.

Первые пожарные подразделения прибыли на место в течении шести минут и в 2.55 пожар был потушен.

В салоне первой машины были обнаружены тела трех человек. Личности погибших устанавливаются, их тела сильно обгорели. По данным источника, смерть людей может носить криминальный характер.