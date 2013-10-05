Три человека погибли при пожаре в строительных вагончиках под Москвой

Фото: ИТАР-ТАСС

В результате пожара в строительных вагончиках в Красногорском районе Московской области погибли три человека, еще двое были госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Информация о пожаре в поселке Ильинское-Усово поступила в МЧС после полуночи в ночь на субботу, 5 октября. По прибытию спасателей вагончики горели по всей площади.

"В 00.54 – локализация пожара, на площади 30 кв. м. В 01.25 – ликвидация открытого горения. В 01.56 – обнаружение двух тел погибших. В 02.01 – обнаружение третьего тела погибшего. В 03.30- ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.

Также в результате пожара пострадали два человека, они были доставлены в центральную районную больницу Красногорска.