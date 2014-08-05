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МО

05 августа 2014, 15:00

Доступ в леса Подмосковья ограничили до 11 августа

пожары леса ограничения запреты мо

Фото: m24.ru

Ограничения на въезд в подмосковные леса продлили до 11 августа из-за жары, сообщила во вторник пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Отдыхающим в лесах запретили разводить костры, жарить шашлыки, поджигать траву и курить. Нарушение правил пожарной безопасности может привести к административной или уголовной ответственности. Эти запреты действуют во всех лесничествах, кварталах и выделах на территории области.

По прогнозам, в ближайшие пять дней погода в столичном регионе останется засушливой и жаркой, а опасность возникновения лесных пожаров останется на высоком уровне. Сейчас в области действуют IV и V классы пожарной опасности.

Напомним, аналогичные ограничения действовали в регионе с 28 июля по 4 августа.

В Подмосковье запрет на посещение лесов продлили до 11 августа

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