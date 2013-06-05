На северо-западе Москвы сгорели семь гаражей

На улице Барышиха произошел пожар в гаражном кооперативе

На улице Барышиха на северо-западе Москвы произошел пожар в гаражном кооперативе, пострадавших нет.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о возгорании поступило в 16.43. По данным спасателей, пламя охватило 150 квадратных метров.

По предварительной версии, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. По деревянным перекрытиям пламя ушло под крыши других боксов. Всего выгорело семь гаражей, один автомобиль уничтожен огнем полностью, еще один серьезно поврежден.