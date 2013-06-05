Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня 2013, 17:46

Происшествия

На северо-западе Москвы сгорели семь гаражей

На улице Барышиха произошел пожар в гаражном кооперативе

На улице Барышиха на северо-западе Москвы произошел пожар в гаражном кооперативе, пострадавших нет.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о возгорании поступило в 16.43. По данным спасателей, пламя охватило 150 квадратных метров.

По предварительной версии, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. По деревянным перекрытиям пламя ушло под крыши других боксов. Всего выгорело семь гаражей, один автомобиль уничтожен огнем полностью, еще один серьезно поврежден.

Сайты по теме


пожары гаражи спасатели чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика