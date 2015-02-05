Фото: m24.ru/Татьяна Макарова/Лидия Широнина

Пострадавшая от пожара библиотека ИНИОН останется на прежнем месте, а земельный участок, на котором она располагается, не отдадут под коммерческие проекты. Об этом сообщил журналистам президент РАН Владимир Фортов.

По его словам, речи о том, что здание снесут, а на его месте построят что-то другое, быть не может, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что здание библиотеки не планируется закрывать. Об этом заявил замначальника чрезвычайного штаба ИНИОН Дмитрия Ефременко. "О закрытии библиотеки речи не идет. Мы согласовали возможность реконструкции и проведения ремонтно-восстановительных работ в здании", - отметил он.

Кроме того, рассматривается возможность строительства новых помещений на площадке неподалеку от института. А внутренние помещения библиотеки ИНИОН должны быть перестроены.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте

Напомним, пожар в библиотеке на Нахимовском проспекте возник 30 января вечером. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Сигнал о пожаре столичные спасатели приняли в 22.09. Распространение огня удалось остановить в 00.07. Полностью пожар был потушен спустя сутки. Здание сильно пострадало. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано.

По словам представителя МЧС, было определено место возникновения пожара – он начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.

Прокуратура начала проверку по факту пожара. Прокуроры оценят действия сотрудников МЧС, которые проверяли противопожарную систему здания и выяснят, соблюдало ли руководство библиотеки требования законодательства.

Само здание библиотеки восстановят на прежнем месте. В настоящее время то, что осталось от здания совершенно непригодно для хранения книг и ведения какой-либо хозяйственной деятельности. Книги, сохранившиеся после пожара, вывезут. Правда, пока неизвестно куда именно.

Сотрудники библиотеки выйдут на работу уже на следующей неделе.