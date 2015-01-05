В пожаре на Арбате пострадал один человек

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В центре города при пожаре пострадал один человек, сообщили Агентству "Москва" в столичном главке МЧС. Инцидент произошел в ночь на 5 января по адресу Арбат, дом 35.

"В 03:02 часов получили вызов, в 03:12 пожар был потушен. Площадь возгорания составили около 6 квадратных метров", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне крупный пожар площадью 200 квадратных метров произошел на складе в Марине. Пожар тушили около 3,5 часов. По предварительной информации, пострадавших нет.