04 ноября 2013, 09:16

Происшествия

На западе Москвы сгорел склад бытовой химии

Фото: mchs.ru/moscow

Крупный пожар произошел минувшей ночью на западе Москвы. Загорелось здание склада бытовой химии, огонь охватил площадь почти в 2 тысячи квадратных метров.

Возгорание произошло по адресу Очаковское шоссе, дом 36, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. Сигнал о пожаре поступил на пульт оперативного дежурного около полуночи.

Пламя быстро охватило почти всю территорию здания. Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров. Спустя три часа пожар удалось локализовать, а в 4.04 он был потушен.

В результате возгорания никто не пострадал.

К тушению пожара привлекались 52 единицы техники и пожарный поезд.

