Жильцов многоэтажки в Зеленограде эвакуировали из-за пожара

В Зеленограде выясняют причину пожара в жилой многоэтажке

Пожар в 11-ом микрорайоне Зеленограда произошел утром 4 ноября. В квартире на втором этаже 22-этажного жилого дома горело 30 квадратных метров.

В целях безопасности с вышерасположенных этажей были эвакуированы 7 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Ликвидировать возгорание спасателям удалось приблизительно за 40 минут. В результате ЧП никто не пострадал.

По словам очевидцев, дым был такой плотный что даже на двадцать втором этаже на площадке невозможно было различить двери соседних квартир.

По предварительной версии, пожилая женщина, проживающая в квартире, зажгла свечку и отошла на несколько минут. Свечка упала, в результате чего произошел пожар.