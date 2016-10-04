Форма поиска по сайту

04 октября 2016, 16:45

Происшествия

Пожар произошел в жилом доме на юге Москвы

Фото: mreporter.ru

Пожар произошел в жилом доме на юге столицы. В результате возгорания пострадал один человек, сообщает телеканал "Москва 24".

Огонь вспыхнул в одной из квартир шестнадцатиэтажного жилого дома на улице Академика Янгеля. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Из-за возгорания спасатели эвакуировали несколько человек. В настоящее время пожар ликвидирован.

Аналогичное происшествие произошло 2 октября на северо-западе города. Тогда пожар вспыхнул в доме №44 по Митинской улице.

Оказалось, в квартире на 12-м этаже горели личные вещи и мебель на общей площади около 10 квадратных метров.

Пожарно-спасательные подразделения вывели троих человек, и спустя 40 минут пожар был ликвидирован. В результате возгорания никто не пострадал.

