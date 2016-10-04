Пожар произошел в жилом доме на юге Москвы

Фото: mreporter.ru

Пожар произошел в жилом доме на юге столицы. В результате возгорания пострадал один человек, сообщает телеканал "Москва 24".

Огонь вспыхнул в одной из квартир шестнадцатиэтажного жилого дома на улице Академика Янгеля. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Из-за возгорания спасатели эвакуировали несколько человек. В настоящее время пожар ликвидирован.