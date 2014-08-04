На востоке столицы сгорел гараж с иномаркой

На востоке Москвы горел гараж с Mercedes

Гараж с иномаркой Mercedes ML 320 после взрыва баллона с газом сгорел минувшей ночью на востоке столицы. Пламя вспыхнуло в строении на Красноярской улице, передает телеканал "Москва 24".

Когда приехали пожарные, огонь охватил и соседнее помещение. В гараже, по словам очевидцев, до прибытия спасателей взорвался газовый баллон.

Уточняется, что огонь потушили через полчаса. Людей в гараже не было. Строение, как выяснилось, использовали в качестве автосервиса. В момент пожара там находился иномарка Mercedes. Машина полностью сгорела.

По предварительной версии, произошло короткое замыкание.