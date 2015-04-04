Основной причиной возгорания в Балашихе назвали утечку газа

Причиной возгорания в Балашихе стала утечка газа

Спасатели назвали основную причину возгорания в жилом доме в Балашихе. По версии МЧС, пожар возник из-за утечки и последующего воспламенения газа, сообщает телеканал "Москва 24".

Эта гипотеза подтверждается свидетельствами жителей дома. Сначала они услышали громкий хлопок, после чего подъезд стал заполняться едким дымом.

Прибывшие пожарные эвакуировали около ста человек, двое из них обратились за помощью к медикам.

Напомним, огонь вспыхнул в жилом доме на улице Заречная. Черный дым из окон шел несколько часов.

Пламя охватило 60 квадратных метров. Тушили огонь 63 пожарных, к месту происшествия подъехали более 20 машин.