Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 апреля 2015, 16:00

Происшествия

Два человека пострадали при пожаре в подмосковной Балашихе

Два человека пострадали при пожаре в Балашихе

Два человека пострадали из-за сильного пожара в подмосковном городе Балашиха, сообщает телеканал "Москва 24".

Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Заречная. Черный дым из окон шел несколько часов, пришлось эвакуировать людей. Всего вывели на улицу около ста человек, 20 из них - дети.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Московской области, пламя охватило 60 квадратных метров. Тушили огонь 63 пожарных, к месту происшествия подъехали более 20 машин.

По предварительным данным, в квартире произошел взрыв газа.

пожары эвакуация жилые дома чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика