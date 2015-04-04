Два человека пострадали при пожаре в подмосковной Балашихе

Два человека пострадали при пожаре в Балашихе

Два человека пострадали из-за сильного пожара в подмосковном городе Балашиха, сообщает телеканал "Москва 24".

Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Заречная. Черный дым из окон шел несколько часов, пришлось эвакуировать людей. Всего вывели на улицу около ста человек, 20 из них - дети.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Московской области, пламя охватило 60 квадратных метров. Тушили огонь 63 пожарных, к месту происшествия подъехали более 20 машин.

По предварительным данным, в квартире произошел взрыв газа.