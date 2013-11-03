Форма поиска по сайту

03 ноября 2013, 17:08

Происшествия

Пожар на заводе в Подмосковье потушен

Фото: ИТАР-ТАСС

Спасатели потушили пожар на заводе энергосберегающих технологий в Московской области.

По сообщению пресс-службы МЧС, пламя удалось ликвидировать в 15.25. В результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, около 9 часов утра на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на заводе на Волоколамском шоссе, в доме 119. Как оказалось, на территории завода полыхал пожар, его площадь составляла 3 тысячи квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать около 2 часов дня.

