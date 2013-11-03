Форма поиска по сайту

03 ноября 2013, 13:55

Происшествия

Открытое пламя на заводе в Подмосковье ликвидировано

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковным спасателям удалось ликвидировать открытое горение на заводе энергосберегающих технологий в Истринском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, пламя удалось погасить в 13.28. Затем спасатели приступили к проливке конструкций и ликвидации "скрытого" огня – тлеющих объектов, которые могут спровоцировать новое возгорание.

Напомним, около 9 часов утра на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на заводе на Волоколамском шоссе, в доме 119. Как оказалось, на территории завода полыхает пожар, его площадь составляет 3 тысячи квадратных метров.

пожары спасатели завод чп мо

