Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля 2015, 03:11

Происшествия

В Подмосковье загорелась электричка, пассажиры успели эвакуироваться

Фото: ТАСС

В Подмосковье сегодня ночью произошел пожар в пригородном электропоезде Москва-Малоярославец. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает Агентство "Москва".

На станции "Селятино" Наро-Фоминского района загорелся один из вагонов электрички. По предварительным данным, огонь вспыхнул в последнем вагоне и моментально охватил весь салон. Пассажиры успели эвакуироваться.

Пожарные подразделения локализовали огонь и возгорание было полностью ликвидировано. К тушению привлекались 30 человек и восемь единиц техники.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и транспортной полиции. После того, как пламя удалось потушить, эксперты занялись выяснением причин произошедшего пожара.

пожары электрички поджоги чп ж/д и вокзалы мо пригородные поезда

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика