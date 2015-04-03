В Подмосковье загорелась электричка, пассажиры успели эвакуироваться

Фото: ТАСС

В Подмосковье сегодня ночью произошел пожар в пригородном электропоезде Москва-Малоярославец. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает Агентство "Москва".

На станции "Селятино" Наро-Фоминского района загорелся один из вагонов электрички. По предварительным данным, огонь вспыхнул в последнем вагоне и моментально охватил весь салон. Пассажиры успели эвакуироваться.

Пожарные подразделения локализовали огонь и возгорание было полностью ликвидировано. К тушению привлекались 30 человек и восемь единиц техники.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и транспортной полиции. После того, как пламя удалось потушить, эксперты занялись выяснением причин произошедшего пожара.