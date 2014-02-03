В пожаре в однокомнатной квартире на западе Москвы пострадали люди

Фото: ИТАР-ТАСС

В ночь с воскресенья на понедельник произошел пожар в доме на западе столицы. В однокомнатной квартире в доме 83 на Беловежской улице произошло возгорание личных вещей и мебели на площади 7 квадратных метров. Есть пострадавшие, сообщает ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в 01:09. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту ЧП в 01:15. А в 01:37 минут пожар был полностью потушен. Для тушения возгорания были высланы 5 подразделений общей численностью 18 человек.