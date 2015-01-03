Пожар на складе на Волгоградском проспекте ликвидирован

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Спасатели ликвидировали пожар на складе на Волгоградском проспекте, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

В 23.26 пожар был локализован, а в 00.06 возгорание удалось полностью ликвидировать. При этом произошло частичное обрушение кровли. В тушении пожара принимали участие 102 человека личного состава и 28 единиц техники.

Ранее M24.ru сообщало, что на юго-востоке столицы горит склад. Возгорание произошло на кровле трехэтажного здания на Волгоградском проспекте. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 21.33. В 21.51 пожару был присвоен второй ранг сложности. Сведений о пострадавших не поступало.

По неподтвержденным данным, внутри горевшего здания находятся помещения, принадлежащие компании по продаже продуктов питания для ресторанов.