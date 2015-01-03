Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

ЧП

03 января 2015, 00:45

Пожар на складе на Волгоградском проспекте ликвидирован

пожары Волгоградский проспект возгорания чп

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Спасатели ликвидировали пожар на складе на Волгоградском проспекте, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

В 23.26 пожар был локализован, а в 00.06 возгорание удалось полностью ликвидировать. При этом произошло частичное обрушение кровли. В тушении пожара принимали участие 102 человека личного состава и 28 единиц техники.

Ранее M24.ru сообщало, что на юго-востоке столицы горит склад. Возгорание произошло на кровле трехэтажного здания на Волгоградском проспекте. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 21.33. В 21.51 пожару был присвоен второй ранг сложности. Сведений о пострадавших не поступало.

По неподтвержденным данным, внутри горевшего здания находятся помещения, принадлежащие компании по продаже продуктов питания для ресторанов.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать