Трое подростков взорвали грузовик в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковных Люберцах вечером 1 июня взорвался грузовик МАЗ, пострадал один человек.

Как сообщает пресс-служба главка МЧС по области, вызов о возгорании брошенного грузовика поступил в 22:48. Когда на место прибыло подразделение огнеборцев, пламя было потушено, обгорела кабина и бензобак.

По данным спасателей, в произошедшем виновны трое подростков – они подожгли МАЗ из хулиганских побуждений. Один из них доставлен в больницу с ожогами, его состояние оценивается как тяжелое.