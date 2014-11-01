Пожарные спасли двух человек из горящего здания в центре Москвы

Фото: M24.ru

В центре столицы в подвале жилого дома произошел пожар. Спасатели вывели из горящего здания около 10 человек и эвакуировали двух граждан, заблокированных в подвале, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Сигнал о возгорании в здании по улице Верхняя Радищевская, д. 11, стр. 2 поступил на пульт оперативного дежурного МЧС в 01.49.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы установили, что пламя охватило стеллажи в подвале жилого дома.

Спустя примерно полтора часа пожар был потушен. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

По предварительным данным, никто не пострадал. Специалисты МЧС выясняют причины возникновения пожара.