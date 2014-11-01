Пожарные спасли двух человек из горящего здания в центре Москвы

Фото: M24.ru
В центре столицы в подвале жилого дома произошел пожар. Спасатели вывели из горящего здания около 10 человек и эвакуировали двух граждан, заблокированных в подвале, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Сигнал о возгорании в здании по улице Верхняя Радищевская, д. 11, стр. 2 поступил на пульт оперативного дежурного МЧС в 01.49.
Прибывшие на место происшествия огнеборцы установили, что пламя охватило стеллажи в подвале жилого дома.
Спустя примерно полтора часа пожар был потушен. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
По предварительным данным, никто не пострадал. Специалисты МЧС выясняют причины возникновения пожара.
Сайты по теме