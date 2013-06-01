Форма поиска по сайту

01 июня 2013, 09:46

Происшествия

Три человека погибли при пожаре в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

Пожар в подмосковном Клину унес жизни трех человек. Возгорание произошло в заброшенном деревянном доме.

"31 мая 2013 г в 23.03 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: г. Клин, ул. Трудовая, д. 5", – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в 00.43, а в 02.35 были обнаружены тела трех погибших. В настоящее время их личности устанавливаются.

пожары Подмосковье чп мо

