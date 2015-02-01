Угроза обрушения части здания библиотеки ИНИОН сохраняется - МЧС

Сохраняется угроза обрушения части здания на Нахимовском проспекте

Угроза обрушения части здания библиотеки академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) сохраняется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Пожарные продолжают работать на месте ЧП. По словам первого заместителя начальника по государственной противопожарной службе ГУ МЧС России по Москве Александра Гаврилова, в настоящее время спасатели проникают непосредственно в места завалов.

"Приходится разбирать железобетонные конструкции, для того чтобы добраться практически до первого этажа в районе завалов, откуда и происходит задымление в районе пожара", - пояснил Гаврилов.

"На месте работает управление мониторинга лабораторного контроля. Делаем отбор проб в районе ближайших домов", - добавил представитель МЧС.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте

Напомним, библиотека академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) загорелась вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Сигнал о пожаре столичные спасатели приняли в 22.09. Распространение огня удалось остановить в 00.07.

Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля. Пожар тушили более 150 человек и 50 единиц техники. Разбор завалов может занять три дня.

Основной причиной возгорания пока называют короткое замыкание. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано. Установить причину специалисты смогут только после того, как попадут в здание. По словам представителя МЧС, было определено место возникновения пожара – он начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.