Прокуратура ЦАО потребовала закрыть "Афимолл-Сити"

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Прокуратура ЦАО потребовала закрыть торгово-развлекательный центр "Афимолл-Сити" из-за нарушений пожарной безопасности, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В строящихся и эксплуатируемых зданиях "Москва-Сити" случилось несколько пожаров, из-за которых проводилась экстренная эвакуация посетителей ТЦ "Афимолл-Сити", отметили в прокуратуре. Проверки показали, что гости торгового центра не всегда могут вовремя узнать о возгорании и покинуть здание. Кроме того, продукты горения при пожаре могут распространяться по всему зданию, что может затруднить работу спасателей.

В итоге компанию-собственника "Белгейт Констракшнз Лимитед" привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Ранее прокурор Центрального округа потребовал от руководителя управляющей компании "Афи Рус" устранить нарушения пожарной безопасности.

Однако руководство ТЦ не предприняло мер для устранения нарушений. Поэтому прокурор ЦАО направил исковое заявление в Замоскворецкий суд с требованием устранить нарушения пожарной безопасности и запретить эксплуатацию торгового центра.

На данный момент M24.ru не удалось получить комментария по поводу требования прокуратуры от торгового центре "Афимолл-Сити".