В районе Павшинская Пойма Красногорска сгорел автомобиль

Фото читателя M24.ru Сергея

В микрорайоне Павшинская Пойма города Красногорска Московской области 24 августа сгорел автомобиль, сообщает читатель M24.ru Сергей.

Через 20 минут на место возгорания прибыли пожарные, и огонь был ликвидирован. Пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Московской области.



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