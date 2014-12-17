В доме на улице Академика Павлова потушили пожар

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В доме на западе столицы произошел пожар. Сейчас огонь полностью потушен, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-служба столичного главка МЧС.

Уточняется, что загорелась квартира, расположенная в доме 40 по улице Академика Павлова. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Люди из горящей и соседних квартир самостоятельно покинули здание еще до приезда пожарных. Пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 17 декабря был ликвидирован пожар в жилом доме по адресу: Ярославское шоссе, дом 11 полностью. Пожар произошел на 11 этаже 16-этажного дома, площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

Из здания были эвакуированы 180 человек. Пожарные спасли из горевшего дома пять человек, включая двоих детей.