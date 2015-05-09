Площадь пожара на Сельскохозяйственной улице увеличилась вдвое

Фото: Читатель M24.ru

Площадь пожара на складе на Сельскохозяйственной улице достигла 1000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по Москве.

Склад по адресу Сельскохозяйственная улица, дом 35С загорелся около 9 утра. Первоначально сообщалось о том, что пламя охватило 500 квадратных метров.

Пострадавших в результате возгорания нет. С пламенем борются порядка 25 единиц техники и около 90 человек личного состава МЧС. К тушению пожара привлечен вертолет.

О пожаре также сообщают читатели M24.ru. Они отмечают, что виден сильным дыл в районе Отрадное.