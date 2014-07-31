Подмосковный полицейский насмерть сбил человека

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Сотрудник подмосковного управления полиции насмерть сбил пассажира мотоцикла, передает пресс-служба регионального управления СКР.

Авария произошла в полночь 31 июля в Можайске. Там 30-летний сержант на ВАЗ-2114 врезался в мотоциклиста на Honda, который двигался по встречной полосе на "зеленый" сигнал светофора.

Байкера и пассажира доставили в больницу, где последний скончался от полученных травм. В настоящее время сотрудники СК проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств случившегося.