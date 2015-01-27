Пять человек пострадали в аварии на северо-востоке столицы

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Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате крупной аварии на северо-востоке столицы. В Анадырском проезде столкнулись BMW и Hyundai, сообщает Агентство "Москва".

Все пострадавшие получили легкие травмы. На месте происшествия работают аварийные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По данным сервиса "Яндекс Пробки" на движение транспорта авария не повлияла.

Напомним, накануне серьезное ДТП произошло на юге Москвы. Женщина на машине сбила шесть человек на остановке.

Предполагаемая виновница ДТП была на Volkswagen Jetta. Всех пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.