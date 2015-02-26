Форма поиска по сайту

Новости

26 февраля 2015, 09:36

Происшествия

Рабочий погиб при демонтаже елки в Подмосковье

Фото: ТАСС/Людмила Рубцова

Один человек погиб и еще один получил травмы при демонтаже елки в Московской области, передает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в деревне Рыболово Раменского района, там перевернулся автомобиль ЗиЛ с подъемником, при помощи которого рабочие убирали елку у здания администрации.

Погибший находился в люльке, а его напарник, управлявший подъемником, получил тяжелые травмы.

По предварительным данным, коммунальщики нарушили технику безопасности, что и послужило причиной трагедии.

