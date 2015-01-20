Пострадавший от падения крана доставлен в НИИ Склифосовского

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Мужчина, пострадавший в результате инцидента с краном на юге столицы, госпитализирован в НИИ Склифосовского, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.

Ранее M24.ru сообщало, что на юге города автомобильный кран зацепил линию электропередачи. В результате аварии, произошедшей на улице Борисовские пруды, погиб один человек. Еще одного пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми ожогами. Сам водитель автокрана скрылся с места происшествия на своем автомобиле.

Как рассказали в пресс-службе МОЭСК, причиной аварии на юге столицы стало грубое нарушение правил техники безопасности. При этом работы в охранной зоне ЛЭП проводились незаконно.

В МОЭСК отметили, что это уже не первый случай нарушения правил электробезопасности в охранных зонах ЛЭП, приведший к столь трагичным последствиям и напомнили, что при организации каких-либо видов работ в охранных зонах ЛЭП требуется обязательное согласование и разрешение энергетиков.