Эксперт: Не оказывайте первую помощь, если не знаете алгоритм действий

Как правильно оказать первую помощь пострадавшим

При оказании первой помощи пострадавшим нужно знать четкий алгоритм действий. Не каждый человек, даже будучи врачом, сможет правильно ее оказать, не навредив человеку, рассказал в эфире радио "Москва FM" инструктор курсов первой помощи "Парамедик" Александр Мостов.

Если вы не имеете опыта оказания первой помощи, лучше проходите мимо, советуют медики. Мостов согласен с этим мнением: "Есть общий принцип: если вы не прошли курсы первой помощи и не знаете, что делать, мимо проходить не нужно, просто вызовите экстренные службы и не трогайте пострадавшего".

По статистике, более 70% пострадавших в ДТП были бы живы, если бы их не стали трогать, вытаскивать из автомобиля, хаотично переносить, отметил эксперт со ссылкой на данные наблюдений врачей скорой помощи.

В России мало кто ходит на курсы по оказанию первой помощи, а заграницей они являются обязательными, их бесплатно преподают в школах и институтах. У нас нет централизованной программы подготовки людей по оказанию первой помощи, сказал Мостов.

"Медицина и первая помощь – это разные вещи. Врач скорой помощи, конечно, может ее оказать, но большинство медиков – терапевты, окулисты, стоматологи и другие – вообще с первой помощью незнакомы и могут навредить. То, что человек – врач, это не панацея", - считает он.

В курс оказания первой помощи, в первую очередь, входит психологическая подготовка. Кроме того, там изучают сердечно-легочную реанимацию, остановку кровотечения.

"Вас научат, как подойти к пострадавшему, сориентироваться и начать оказание первой помощи. Даже если вы знаете, как правильно бинтовать и накладывать шины, вы не сможете начать эффективно оказывать помощь, не зная алгоритмов, что конкретно нужно делать. На курсах вас научат единому алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях", - рассказал Мостов.

Тема оказания первой помощи активно обсуждается в соцсетях в связи с трагедией в столичной подземке. Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. По данным на 8.00 16 июля, в результате инцидента погибли 22 человека, более 400 пострадали, из них 42 находятся в реанимации.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов.

16 июля объявлено днем траура - в городе приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия. Москвичи и гости столицы несут цветы к станциям "Парк Победы" и "Славянский бульвар".