Пострадавшие на пикнике с ожогами доставлены в московскую больницу

В московскую больницу доставлены пострадавшие от взрыва на пикнике

Семь человек получили серьезные ожоги, празднуя день рождения жительницы Мытищ.

Компания пыталась разжечь угли для шашлыка во дворе частного дома. В мангал вылили большое количество жидкости для розжига.

Вспыхнувший на несколько метров огонь опалил стоящих вокруг людей, сообщает телеканал "Москва 24".

Ближе всех к мангалу оказалась 23-летняя именинница - Наталья Романова. Именно она держала в руках бутылку с концентратом. Девушка получила ожоги 45-ти процентов кожного покрова.

Ее госпитализировали в московскую больницу № 36. Так же пострадали двое детей, находившиеся рядом с мангалом.