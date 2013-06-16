Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня 2013, 20:01

Происшествия

Пострадавшие на пикнике с ожогами доставлены в московскую больницу

В московскую больницу доставлены пострадавшие от взрыва на пикнике

Семь человек получили серьезные ожоги, празднуя день рождения жительницы Мытищ.

Компания пыталась разжечь угли для шашлыка во дворе частного дома. В мангал вылили большое количество жидкости для розжига.

Вспыхнувший на несколько метров огонь опалил стоящих вокруг людей, сообщает телеканал "Москва 24".

Ссылки по теме


Ближе всех к мангалу оказалась 23-летняя именинница - Наталья Романова. Именно она держала в руках бутылку с концентратом. Девушка получила ожоги 45-ти процентов кожного покрова.

Ее госпитализировали в московскую больницу № 36. Так же пострадали двое детей, находившиеся рядом с мангалом.

пострадавшие шашлыки ожоги чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика