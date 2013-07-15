Более 30 пострадавших в ДТП под Подольском остаются в больницах

Более 30 пострадавших в аварии под Подольском остаются в больнице

Более тридцати пострадавших в аварии под Подольском в настоящее время остаются в больницах. По словам медиков, двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, еще четырнадцать человек - в тяжелом, а одиннадцать - в состоянии средней тяжести. У шестерых пассажиров автобуса на сегодня удовлетворительное состояние.

Напомним, 13 июля в Троицком округе Москвы рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли 18 человек, в том числе один ребенок. 45 человек пострадали. Некоторых пострадавших уже начали выписывать, остальные находятся в больницах.

Понедельник, 15 июля, в столице и Подмосковье объявлен днем траура по погибшим в аварии. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин.