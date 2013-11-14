Форма поиска по сайту

14 ноября 2013, 16:50

Происшествия

Один пострадавший при взрыве газа остается в реанимации - Минздрав

Фото: ИТАР-ТАСС

Один из пострадавших при взрыве газа в Подмосковье продолжает оставаться в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние четырех пострадавших улучшилось, их жизни ничего не угрожает.

В тяжелом состоянии находится пострадавший, который находится на лечении в реанимации ожогового отделения НИИ имени Склифосовского, сообщает пресс-служба Минздрава России.

Напомним, утром 11 ноября в 9-этажном жилом доме в поселке Загорские Дали Сергиево-Посадского района взорвался газ. Погибли семь человек, пятеро находятся в больнице. Двум пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.

В результате взрыва четыре квартиры были полностью разрушены, еще семь - пострадали. По факту инцидента возбудили дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Дом планируется восстановить к 1 марта будущего года. Около 200 жильцов здания заселили в ближайшие санатории – "Загорские Дали", "Дубна" и "Звезда".

Семьям погибших и пострадавших правительство Московской области выплатит компенсацию. Максимальный размер выплат на человека составит 500 тысяч рублей, не считая возмещения средств за утраченное имущество.

14 ноября было объявлено в Подмосковье днем траура.

Сюжет: Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье
пострадавшие чп мо

