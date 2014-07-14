Два человека погибли в ДТП с участием автобуса Йошкар-Ола - Москва

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Во Владимирской области автобус с пассажирами попал в ДТП, в результате два человека погибли, передает пресс-служба регионального управления полиции.

Авария произошла в ночь на 14 июля в Ковровском районе области. Там водитель автобуса, следуя по маршруту Йошкар-Ола – Москва, врезался в припаркованный на обочине грузовик MAN с полуприцепом.

В салоне автобуса находились 60 человек. Водителя автобуса доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, еще семеро пострадавших от госпитализации отказались.

Алкоголя в крови водителя автобуса не обнаружено. По предварительным данным, мужчина уснул за рулем.

По факту аварии проводится проверка, в ходе которой будет принято процессуальное решение.