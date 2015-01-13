Три человека пострадали при столкновении двух автобусов

Фото: M24.ru

Три человека пострадали в результате столкновения двух автобусов на юго-востоке столицы. Все трое пострадавших - пассажиры одного из маршрутов, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе ГИБДД Москвы.

Авария произошла около 13.45 на улице Верхние поля около дома 56. Столкнулись автобусы 10 и 54 маршрутов.

О степени тяжести травм, полученных пассажирами, информации пока нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Напомним, 11 января, на пересечении улицы Москворечье и Пролетарского проспекта в ЮАО столкнулись два автомобиля и рейсовый автобус. В результате аварии пострадали два человека.

Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.