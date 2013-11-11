Семь человек пострадали в результате взрыва газа в Подмосковье

Информация о пятом погибшем при взрыве газа не подтвердилась

В результате взрыва бытового газа в поселке Загорские Дали Сергиево-Посадского района пострадали семь человек.

Ранее сообщалось, что в происшествии погибла целая семья из четырех человек - шестимесячный ребенок, его мать, бабушка и дедушка. Информация о пятом погибшем не подтвердилась.

Четверо пострадавших доставлены в больницу Сергиево-Посада. Одной женщине медицинскую помощь оказали на месте. Молодого человека 93-го года рождения в тяжелом состоянии на вертолете доставили в институт имени Склифософского.

В настоящий момент следователи изымают фрагменты газовой системы.

На заседании оперативного штаба комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности жители было принято решение о том, что жители могут вернуться в два из четырех подъездов дома.

Кроме того, власти приняли решение организовать медицинский пункт на месте взрыва жилого дома. Он будет работать всю ночь.

"Спасатели готовы работать круглосуточно, пока все завалы не будут разобраны и все пострадавшие извлечены – по предварительным данным, под завалами могут находиться ещё два человека. Уже сейчас для работы в ночное время устанавливаются мощные прожекторы и привлекается дополнительная спецтехника. Ситуация находится на личном контроле Главы Подмосковья Андрея Воробьёва", - отметил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

Напомним, утром 11 ноября в жилом доме в Подмосковье взорвался бытовой газ.

В результате ЧП в поселке Загорские Дали были повреждены восемь квартир на трех этажах. Все погибшие - ребенок, его мать и двое пенсионеров - жили в одной из них.

Расследование инцидента взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Причины случившегося установят криминалисты и следователи СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Для уточнения информации о состоянии пострадавших правительство Московской области открыло "горячую линию": 8 (496) 540-24-33.