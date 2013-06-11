Московский полицейский разрешил спор светошумовой гранатой

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудник московской полиции, находясь в отпуске в Калужской области, в ходе ссоры с сотрудницами коммунальной фирмы кинул в них светошумовую гранату.

Инцидент произошел 10 июня в 15.20 в городе Балабаново Калужской области на улице 1-го Мая, дом 6.

"В ходе проверки было установлено, что старший сержант в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату из окна своего дома во двор, где на скамейке отдыхали маляры управляющей компании РЭУ. Они ремонтировали подъезд дома полицейского", - рассказал собеседник.

Он отметил, что в момент взрыва гранаты мимо проходила женщина, она получила травмы и была госпитализирована. "С места происшествия изъят спусковой рычаг и трубка запала гранаты. Возбуждено уголовное дело", - отметил источник.

"По результатам проверки сотрудник полиции будет уволен из органов, а его непосредственные руководители будут привлечены к ответственности", - сказали M24.ru в пресс-службе главка московской полиции.