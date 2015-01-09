Легковушка пробила ограждение и упала в Яузу

Иномарка упала в Яузу

На Головинской набережной легковушка пробила парапет и упала в Яузу, сообщает пресс-служба МЧС по Москве. Водитель в результате происшествия остался жив.

По данным спасателей, авария произошла в районе дома 3А по Головинской набережной около 13.00. Некоторые СМИ пишут, что машина упала в воду в районе дома номер 1 по Красноказарменной набережной. Как отмечает ТАСС, женщине-водителю из воды помогли выбраться очевидцы ДТП.

В конце ноября похожий случай произошел на на Николоямской набережной. Водитель не справился с управлением, машина врезалась в столб, а затем пробила ограждение и упала в реку. Водителю удалось выбраться и самостоятельно добраться до берега.