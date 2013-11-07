Школьник из России скончался в тайской больнице после крушения парома

Фото: ИТАР-ТАСС
12-летний мальчик из России, который находился в больнице после крушения парома у Паттайи, скончался.
Об этом сообщает РИА Новости. Таким образом, число погибших при аварии возросло до 8 человек.
Напомним, паром "Ко Лан Тревел 1" затонул накануне в Сиамском заливе недалеко от побережья Таиланда. Он перевозил туристов с острова Лан в Паттайю.
Среди возможных причин трагедии называют столкновение судна с подводной скалой и перегруз.
Погибли восемь человек. Один россиянин находится в больнице, еще двое уже выписаны. 209 пассажиров парома удалось спасти.