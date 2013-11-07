Форма поиска по сайту

07 ноября 2013, 11:04

Происшествия

Школьник из России скончался в тайской больнице после крушения парома

Фото: ИТАР-ТАСС

12-летний мальчик из России, который находился в больнице после крушения парома у Паттайи, скончался.

Об этом сообщает РИА Новости. Таким образом, число погибших при аварии возросло до 8 человек.

Напомним, паром "Ко Лан Тревел 1" затонул накануне в Сиамском заливе недалеко от побережья Таиланда. Он перевозил туристов с острова Лан в Паттайю.

Среди возможных причин трагедии называют столкновение судна с подводной скалой и перегруз.

Погибли восемь человек. Один россиянин находится в больнице, еще двое уже выписаны. 209 пассажиров парома удалось спасти.

