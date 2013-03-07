На крышу автобуса на юге Москвы упала иномарка

На юге Москвы автобус столкнулся с иномаркой, есть раненые

В Южном округе Москвы из-за ДТП госпитализировано два человека. Всего в аварии пострадали две легковых машины и автобус.

Автомобиль Chevrolet ехал по Чертановской улице в сторону центра. У дома №11 водитель иномарки не справился с управлением, и она врезалась в ограждение. После этого машина подлетела и упала на крышу автобуса, а с него на припаркованный Daewoo.

Водитель Chevrolet получил переломы двух ребер, пассажир иномарки – перелом правого бедра; у обоих пострадавших диагностировано сотрясение мозга.