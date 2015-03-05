Соцподдержка в столице сохранится в полном объеме – Петросян

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Программа социальной поддержки москвичей на 2015 год сохранена в полном объеме. Об этом глава столичного департамента соцзащиты населения Владимир Петросян рассказал в интервью "Российской газете".

"Социальные пособия в Москве не урежут ни на один рубль. В рамках программы соцподдержки для нашего департамента выделено 210 миллиардов рублей плюс средства, поступающие через другие департаменты, – итого 320 миллиардов рублей", – сказал Петросян.

Он отметил, что пособия в столице получают три миллиона человек, в основном – это пенсионеры. "Ежемесячную городскую доплату к пенсии получают два миллиона 61 тысяча человек. Раньше ее имели лишь те, у кого пенсия была ниже гарантированного городского стандарта – 12 тысяч рублей. Сейчас такую сумму получают всего 100 тысяч горожан, а 1,8 миллион человек получает уже более 13 тысяч рублей", – сказал глава департамента.

Социальная поддержка жителей Москвы на 2012 - 2016 годы

Петросян добавил, что доплата к пенсии составляет в среднем 4,2 тысячи рублей. А ежемесячное пособие на ребенка в Москве с 1 января 2015 года даже выросло на 500 рублей. Детские пособия составляют от 1,5 до 4,5 тысяч рублей. При этом те, у кого доходы на члена семьи выше прожиточного минимума, пособие не получают. Отметим, сумма прожиточного минимума в городе – 12 542 рублей.

Ранее сообщалось, что столичные власти выделили около двух миллиардов рублей для оказания адресной помощи в текущем году.

"Основные направления работы исполнительной власти – это поддержка реального сектора экономики, обеспечение стабильности бюджетной налоговой политики и адресная поддержка наименее защищенных категорий москвичей, прежде всего, обеспечение продовольственной безопасности города", – сказал заммэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников.

Заммэра также добавил, что на реализацию проекта программы соцподдержки предусмотрено 330 миллиардов рублей.