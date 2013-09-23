Форма поиска по сайту

23 сентября 2013, 11:07

Как помочь пострадавшим от стихийного бедствия через портал госуслуг

На портале pgu.mos.ru появилась возможность поучаствовать в благотворительных акциях. С ее помощью москвичи могут оказать помощь пострадавшим от стихийных бедствий.

С помощью раздела "Благотворительность" москвичи могут оказать помощь нуждающимся жителям столицы и пострадавшим от природных катаклизмов.

Для этого необходимо зарегистрироваться или войти в личный кабинет на портале pgu.mos.ru, после чего выбрать вкладку "Популярное" и раздел "Благотворительность".

При желании можно указать свое имя и фамилию, а также контактные данные. В поле "Назначение платежа" следует внести сведения о предназначении средств.

Отчеты о средствах, собранных для жителей пострадавшего от наводнения региона, будут опубликованы на сайте фонда поддержки социально незащищенных граждан rbo-fondsp.ru.

