За неделю горожане оставили 5 тысяч обращений на портале "Наш город"

Фото: Горожане жалуются на плохую уборку снега. Жалоба рассмотрена. Фото: gorod.mos.ru

За последнюю неделю января горожане оставили более 5 тысяч обращений на портале "Наш город", сообщила в интервью телеканалу "Москва 24" заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Катаева.

"За год на портал зашло 1 миллион 200 тысяч человек, - сказала Катаева. - 40 тысяч зарегистрированы как пользователи портала и могут обращаться к нам с жалобами, предложениями и благодарностями. За декабрь у нас было 5 тысяч обращений, а в январе - настоящий бум. За последнюю неделю на "Наш город" обратились 5 тысяч человек".

Замруководителя аппарата мэра отметила, что всего зарегистрировано 37 тысяч обращений, но статистика постоянно растет.

"Мы рады увеличению количества обращений и призываем всех продолжать работать", - добавила Катаева.

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