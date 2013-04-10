Под аппарат муниципальных депутатов выделят 60 помещений

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти передадут муниципалитетам в безвозмездное пользование 60 помещений общей площадью около 7,7 тыс. кв. метров. Об этом М24.ru рассказал председатель Совета муниципальных образований Алексей Шапошников. По его словам, в помещениях, 6 из которых расположены в центре Москвы, будет размещаться аппарат районных депутатов. При этом помещения получили только муниципалитеты, в рамках эксперимента отказавшиеся от части своих полномочий. Изначально речь шла только о трех пилотных районах – Печатники, Таганский и Тропарево-Никулино, однако позднее их число увеличилось до 58. Таким образом, почти половина муниципалитетов передала управам полномочия в сфере опеки, спорта и досуга населения. Взамен муниципальным депутатам позволили иметь собственный аппарат – около пяти сотрудников на район.

Как пояснил Шапошников, помещения для аппарата были выбраны в ходе совместной работы Совета муниципальных образований и управ. "Помещение должно было иметь необходимое количество рабочих мест, зал для проведения заседаний, кабинеты для работы депутатов и приема населения", - заявил Шапошников.

В основном, муниципалов "подселят" в здания управ, помещения останутся в их оперативном управлении. Депутат района Печатники Максим Мотин рассказал, что здание управы было выбрано большинством муниципалов на голосовании, так как здесь располагается, помимо самой управы, многофункциональный центр, что "упрощает работу депутатов". Между тем, по словам Мотина, муниципалы не очень довольны величиной помещения. Они просили 133 кв. метра для размещения аппарата из пяти человек, организации переговорной и приемной. В итоге Печатникам хотят выделить 92, 9 кв. метра. "Мы уже направили письмо в мэрию с просьбой предоставить большую площадь, - сказал он. – Мы просим меньше, чем нормативы, о которых говорила заммэра Анастасия Ракова, - 16 кв. метров".

Александра Парушина, депутат района Хамовники рассказала, что довольна предоставленным аппарату помещением в управе. "Мы уже привыкли здесь работать", - сказала она. Парушина добавила, что муниципальные депутаты получают квадратные метры под аппарат, однако отдают управам досуговые учреждения, так как больше ими не занимаются.

Напомним, летом прошлого года был принят городской закон, согласно которому перед депутатами муниципальных собраний ежегодно будут отчитываться главы управ районов, главврачи поликлиник, начальники инженерных служб, многофункциональных центров предоставления госуслуг. Тогда же муниципальные депутаты попросили у мэрии достойные помещения для заседаний, помощников и советников.

