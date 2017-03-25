Лондон выступил против проекта РФ о работе миссии ООН по химоружию в Ираке

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Великобритания отказалась поддержать совместную инициативу России и Китая по расширению работы миссии ООН по химоружию на Ирак, сообщает РИА Новости.

По словам постпреда Соединенного Королевства при ООН Мэттью Райкрофт, в отличие от Сирии в адрес правительства Ирака нет обвинения в том, что оно использовало химическое оружие против собственного народа.

При этом постпред отметил, что ООН обеспокоена использованием химического оружия ИГ (запрещенной в России террористической организации) в Мосуле и ждет самостоятельного расследования Ирака этих случаев.

Накануне Россия внесла в Совбез ООН резолюцию о расследовании применения террористами химического оружия в Ираке. Соавтором проекта резолюции выступил Китай. Российская сторона полагает, что террористы могут иметь на вооружении боевые отравляющие вещества.