Политологи объяснили, зачем Зверев и другие знаменитости баллотируются в Госдуму

В преддверии сентябрьских выборов в Госдуму все больше неожиданных претендентов от шоу-бизнеса объявляют о своих планах побороться за депутатские кресла. Какие знаменитости решили сменить свою сферу деятельности на политическую, зачем им это и смогут ли они добиться успеха – разбираемся с политологами.
Был артистом – стал политиком
Российский стилист, телеведущий и певец Сергей Зверев удивил своих поклонников и не только решением баллотироваться в нижнюю палату парламента. Он вошел в список кандидатов в Госдуму восьмого созыва от партии "Зеленые". По словам Зверева, его экологическая деятельность уже давно вытеснила концертную, свой салон он закрыл два года назад, потому что пришлось выбирать между экологией и бизнесом.
При этом стилист подчеркнул, что такое решение ему далось нелегко и сначала он игнорировал предложения пойти в политику. "Это решение принять было очень непросто", – сообщил он на пресс-конференции. Зверев будет баллотироваться от одномандатного округа, а также возглавляет региональный список по Бурятии и Иркутской области.
Стилист отметил, что его "глобальная цель – это устойчивое развитие Байкальского региона". В 2019 году он уже устраивал одиночный пикет у стен Кремля в защиту Байкала, выступая против строительства завода по розливу бутилированной воды из озера. За эту акцию ему выписали штраф в размере 10 тысяч рублей.
Попробовать свои силы в политике решила и экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова. В конце апреля ее утвердили для предстоящего предварительного голосования "Единой России" по выбору кандидатов от партии в Госдуму. Волкова выдвигалась от Ивановской области, но в итоге не прошла по количеству голосов, сильно отстав от других претендентов.
Также, по данным СМИ, одним из кандидатов в Госдуму от партии "Новые люди" стал бывший капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев. Сообщалось, что он пойдет на выборы как кандидат по одномандатному округу в Кунцевском округе Москвы.
Ранее о своем желании баллотироваться в депутаты Госдумы заявил и рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов). В стриме на своем YouTube-канале он сообщил, что планирует пойти на сентябрьские выборы в Госдуму от партии "Зеленая альтернатива".
По словам музыканта, он намерен бороться за озеленение городов, создание комфортной городской среды и открытие веганских кафе.
"Для избирателей толку не будет"
По мнению политолога, члена Общественной палаты Москвы Владимира Рыжкова, знаменитые лица в основном выдвигаются в депутаты от новых, малоизвестных партий. "Так как эти партии неизвестны людям, делается попытка привлечь к ним внимание через уже известных людей", – сказал эксперт в интервью Москве 24.
Вторая причина – отсутствие у партий четких политических программ, убеждений и ценностей, считает Рыжков. "Вместо этого у них пустота, которую они пытаются заполнить какими-то популярными фигурами: врачами, учителями, артистами, спортсменами, космонавтами. Это заполнение идеологической и программной пустоты", – подчеркнул политолог.
Рыжков отметил, что законотворчество – это такая же профессиональная деятельность, как работа врача и учителя. Нырнув без подготовки в политику из шоу-бизнеса, невозможно разобраться в сложнейшем законодательстве, бюджетном процессе, в межбюджетных отношениях и полномочиях органов власти.
"Для избирателей толку, скорее всего, никакого не будет, потому что эти люди не профессиональные законодатели, они просто не смогут работать на новом месте", – подчеркнул политолог.
Кроме того, Рыжков добавил, что выдвижение на выборах шоуменов вместо профессиональных политиков раздражает избирателей. "Люди этим раздражены. Поэтому я думаю, что реакция будет обратной той, на которую рассчитывают эти партии", – заключил он.
"Такой тренд понятен и оправдан"
В свою очередь, политолог и общественный деятель Андрей Кортунов напомнил, что в мировой практике есть достаточно много примеров, когда люди из развлекательного бизнеса выбивались в политику, включая президентов стран. И при прочих равных узнаваемость – это скорее преимущество, чем недостаток, считает он.
"Наверное, такой тренд понятен и оправдан, поскольку люди любят голосовать за тех, кого они узнают, уважают, за тех, к кому проявляют симпатию", – отметил Кортунов в диалоге с Москвой 24.
По его мнению, "есть надежда, что такого рода избранники смогут решить задачи, оказавшиеся не под силу профессиональным политикам". Однако есть в выдвижениях знаменитостей и опасность, считает политолог.
"Были случаи, когда артисты относились к своим обязанностям, мягко говоря, не очень серьезно. В этом я вижу определенную угрозу", – подчеркнул Кортунов.
Творческих людей можно научить вести дискуссии, анализировать бюджет, но для этого должно быть желание, время и устремленность к этому, считает политолог.
"А если это люди, которые будут украшать собой партийные списки, не планируя потом серьезно работать, скажем, в законодательных органах, то, с моей точки зрения, это будет недостатком избирательной кампании и, конечно, может снизить эффективность от тех выбранных органов, которые будут созданы с участием представителей нашего шоу-бизнеса", – пояснил Кортунов.
По мнению политолога, если к избранникам народа будут предъявляться серьезные требования и им придется кропотливо работать, то выдвиженцы, которые относятся к этому как к развлечению, сами собой отсеются.