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Политика

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Политологи объяснили, зачем Зверев и другие знаменитости баллотируются в Госдуму

Не Зверевым единым: какие знаменитости баллотируются в Госдуму и зачем им это
политика культура

В преддверии сентябрьских выборов в Госдуму все больше неожиданных претендентов от шоу-бизнеса объявляют о своих планах побороться за депутатские кресла. Какие знаменитости решили сменить свою сферу деятельности на политическую, зачем им это и смогут ли они добиться успеха – разбираемся с политологами.

Фото: Агентство "Москва"

Был артистом – стал политиком

Российский стилист, телеведущий и певец Сергей Зверев удивил своих поклонников и не только решением баллотироваться в нижнюю палату парламента. Он вошел в список кандидатов в Госдуму восьмого созыва от партии "Зеленые". По словам Зверева, его экологическая деятельность уже давно вытеснила концертную, свой салон он закрыл два года назад, потому что пришлось выбирать между экологией и бизнесом.

При этом стилист подчеркнул, что такое решение ему далось нелегко и сначала он игнорировал предложения пойти в политику. "Это решение принять было очень непросто", – сообщил он на пресс-конференции. Зверев будет баллотироваться от одномандатного округа, а также возглавляет региональный список по Бурятии и Иркутской области.

Я здесь родился и готов, насколько это в моих силах, помогать моей малой родине.
Сергей Зверев
стилист, певец, телеведущий

Стилист отметил, что его "глобальная цель – это устойчивое развитие Байкальского региона". В 2019 году он уже устраивал одиночный пикет у стен Кремля в защиту Байкала, выступая против строительства завода по розливу бутилированной воды из озера. За эту акцию ему выписали штраф в размере 10 тысяч рублей.

Попробовать свои силы в политике решила и экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова. В конце апреля ее утвердили для предстоящего предварительного голосования "Единой России" по выбору кандидатов от партии в Госдуму. Волкова выдвигалась от Ивановской области, но в итоге не прошла по количеству голосов, сильно отстав от других претендентов.

Также, по данным СМИ, одним из кандидатов в Госдуму от партии "Новые люди" стал бывший капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев. Сообщалось, что он пойдет на выборы как кандидат по одномандатному округу в Кунцевском округе Москвы.

Ранее о своем желании баллотироваться в депутаты Госдумы заявил и рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов). В стриме на своем YouTube-канале он сообщил, что планирует пойти на сентябрьские выборы в Госдуму от партии "Зеленая альтернатива".

Я принял решение выдвигаться в Госдуму. Я тут пообщался с друзьями из партии "Зеленая альтернативна" – там оказались очень хорошие ребята: все веганы, вегетарианцы.
Вячеслав Машнов
рэпер Слава КПСС

По словам музыканта, он намерен бороться за озеленение городов, создание комфортной городской среды и открытие веганских кафе.

Фото: Андрей Никеричев/Агентство "Москва"

"Для избирателей толку не будет"

По мнению политолога, члена Общественной палаты Москвы Владимира Рыжкова, знаменитые лица в основном выдвигаются в депутаты от новых, малоизвестных партий. "Так как эти партии неизвестны людям, делается попытка привлечь к ним внимание через уже известных людей", – сказал эксперт в интервью Москве 24.

Это попытка на чужой известности поднять известность своей партии.
Владимир Рыжков
политолог, член Общественной палаты Москвы

Вторая причина – отсутствие у партий четких политических программ, убеждений и ценностей, считает Рыжков. "Вместо этого у них пустота, которую они пытаются заполнить какими-то популярными фигурами: врачами, учителями, артистами, спортсменами, космонавтами. Это заполнение идеологической и программной пустоты", – подчеркнул политолог.

Рыжков отметил, что законотворчество – это такая же профессиональная деятельность, как работа врача и учителя. Нырнув без подготовки в политику из шоу-бизнеса, невозможно разобраться в сложнейшем законодательстве, бюджетном процессе, в межбюджетных отношениях и полномочиях органов власти.

Поэтому, как правило, люди, которые профессионально не подготовлены, попадая даже в депутаты, дают очень низкую эффективность. Они просто не могут физически разобраться в этой деятельности.
Владимир Рыжков
политолог, член Общественной палаты города Москвы

"Для избирателей толку, скорее всего, никакого не будет, потому что эти люди не профессиональные законодатели, они просто не смогут работать на новом месте", – подчеркнул политолог.

Кроме того, Рыжков добавил, что выдвижение на выборах шоуменов вместо профессиональных политиков раздражает избирателей. "Люди этим раздражены. Поэтому я думаю, что реакция будет обратной той, на которую рассчитывают эти партии", – заключил он.

Фото: Александр Авилов /Агентство "Москва"

"Такой тренд понятен и оправдан"

В свою очередь, политолог и общественный деятель Андрей Кортунов напомнил, что в мировой практике есть достаточно много примеров, когда люди из развлекательного бизнеса выбивались в политику, включая президентов стран. И при прочих равных узнаваемость – это скорее преимущество, чем недостаток, считает он.

"Наверное, такой тренд понятен и оправдан, поскольку люди любят голосовать за тех, кого они узнают, уважают, за тех, к кому проявляют симпатию", – отметил Кортунов в диалоге с Москвой 24.

По его мнению, "есть надежда, что такого рода избранники смогут решить задачи, оказавшиеся не под силу профессиональным политикам". Однако есть в выдвижениях знаменитостей и опасность, считает политолог.

Прежде всего, не очевидно, что эти люди готовы действительно посвятить свою жизнь – по крайней мере, значительную ее часть – политической деятельности, что они будут ходить на заседания Госдумы, разрабатывать законопроекты, участвовать в каких-то дискуссиях и вообще будут рассматривать эту работу в качестве своей основной.
Андрей Кортунов
политолог, общественный деятель

"Были случаи, когда артисты относились к своим обязанностям, мягко говоря, не очень серьезно. В этом я вижу определенную угрозу", – подчеркнул Кортунов.

Творческих людей можно научить вести дискуссии, анализировать бюджет, но для этого должно быть желание, время и устремленность к этому, считает политолог.

"А если это люди, которые будут украшать собой партийные списки, не планируя потом серьезно работать, скажем, в законодательных органах, то, с моей точки зрения, это будет недостатком избирательной кампании и, конечно, может снизить эффективность от тех выбранных органов, которые будут созданы с участием представителей нашего шоу-бизнеса", – пояснил Кортунов.

По мнению политолога, если к избранникам народа будут предъявляться серьезные требования и им придется кропотливо работать, то выдвиженцы, которые относятся к этому как к развлечению, сами собой отсеются.

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