Политологи объяснили, зачем Зверев и другие знаменитости баллотируются в Госдуму

В преддверии сентябрьских выборов в Госдуму все больше неожиданных претендентов от шоу-бизнеса объявляют о своих планах побороться за депутатские кресла. Какие знаменитости решили сменить свою сферу деятельности на политическую, зачем им это и смогут ли они добиться успеха – разбираемся с политологами.



Фото: Агентство "Москва"

Был артистом – стал политиком

Российский стилист, телеведущий и певец Сергей Зверев удивил своих поклонников и не только решением баллотироваться в нижнюю палату парламента. Он вошел в список кандидатов в Госдуму восьмого созыва от партии "Зеленые". По словам Зверева, его экологическая деятельность уже давно вытеснила концертную, свой салон он закрыл два года назад, потому что пришлось выбирать между экологией и бизнесом.

При этом стилист подчеркнул, что такое решение ему далось нелегко и сначала он игнорировал предложения пойти в политику. "Это решение принять было очень непросто", – сообщил он на пресс-конференции. Зверев будет баллотироваться от одномандатного округа, а также возглавляет региональный список по Бурятии и Иркутской области.





Сергей Зверев стилист, певец, телеведущий Я здесь родился и готов, насколько это в моих силах, помогать моей малой родине.

Стилист отметил, что его "глобальная цель – это устойчивое развитие Байкальского региона". В 2019 году он уже устраивал одиночный пикет у стен Кремля в защиту Байкала, выступая против строительства завода по розливу бутилированной воды из озера. За эту акцию ему выписали штраф в размере 10 тысяч рублей.

Попробовать свои силы в политике решила и экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова. В конце апреля ее утвердили для предстоящего предварительного голосования "Единой России" по выбору кандидатов от партии в Госдуму. Волкова выдвигалась от Ивановской области, но в итоге не прошла по количеству голосов, сильно отстав от других претендентов.

Также, по данным СМИ, одним из кандидатов в Госдуму от партии "Новые люди" стал бывший капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев. Сообщалось, что он пойдет на выборы как кандидат по одномандатному округу в Кунцевском округе Москвы.

Ранее о своем желании баллотироваться в депутаты Госдумы заявил и рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов). В стриме на своем YouTube-канале он сообщил, что планирует пойти на сентябрьские выборы в Госдуму от партии "Зеленая альтернатива".





Вячеслав Машнов рэпер Слава КПСС Я принял решение выдвигаться в Госдуму. Я тут пообщался с друзьями из партии "Зеленая альтернативна" – там оказались очень хорошие ребята: все веганы, вегетарианцы.

По словам музыканта, он намерен бороться за озеленение городов, создание комфортной городской среды и открытие веганских кафе.



Фото: Андрей Никеричев/Агентство "Москва"

"Для избирателей толку не будет"

По мнению политолога, члена Общественной палаты Москвы Владимира Рыжкова, знаменитые лица в основном выдвигаются в депутаты от новых, малоизвестных партий. "Так как эти партии неизвестны людям, делается попытка привлечь к ним внимание через уже известных людей", – сказал эксперт в интервью Москве 24.





Владимир Рыжков политолог, член Общественной палаты Москвы Это попытка на чужой известности поднять известность своей партии.

Вторая причина – отсутствие у партий четких политических программ, убеждений и ценностей, считает Рыжков. "Вместо этого у них пустота, которую они пытаются заполнить какими-то популярными фигурами: врачами, учителями, артистами, спортсменами, космонавтами. Это заполнение идеологической и программной пустоты", – подчеркнул политолог.

Рыжков отметил, что законотворчество – это такая же профессиональная деятельность, как работа врача и учителя. Нырнув без подготовки в политику из шоу-бизнеса, невозможно разобраться в сложнейшем законодательстве, бюджетном процессе, в межбюджетных отношениях и полномочиях органов власти.





Владимир Рыжков политолог, член Общественной палаты города Москвы Поэтому, как правило, люди, которые профессионально не подготовлены, попадая даже в депутаты, дают очень низкую эффективность. Они просто не могут физически разобраться в этой деятельности.

"Для избирателей толку, скорее всего, никакого не будет, потому что эти люди не профессиональные законодатели, они просто не смогут работать на новом месте", – подчеркнул политолог.

Кроме того, Рыжков добавил, что выдвижение на выборах шоуменов вместо профессиональных политиков раздражает избирателей. "Люди этим раздражены. Поэтому я думаю, что реакция будет обратной той, на которую рассчитывают эти партии", – заключил он.



Фото: Александр Авилов /Агентство "Москва"

"Такой тренд понятен и оправдан"

В свою очередь, политолог и общественный деятель Андрей Кортунов напомнил, что в мировой практике есть достаточно много примеров, когда люди из развлекательного бизнеса выбивались в политику, включая президентов стран. И при прочих равных узнаваемость – это скорее преимущество, чем недостаток, считает он.

"Наверное, такой тренд понятен и оправдан, поскольку люди любят голосовать за тех, кого они узнают, уважают, за тех, к кому проявляют симпатию", – отметил Кортунов в диалоге с Москвой 24.

По его мнению, "есть надежда, что такого рода избранники смогут решить задачи, оказавшиеся не под силу профессиональным политикам". Однако есть в выдвижениях знаменитостей и опасность, считает политолог.





Андрей Кортунов политолог, общественный деятель Прежде всего, не очевидно, что эти люди готовы действительно посвятить свою жизнь – по крайней мере, значительную ее часть – политической деятельности, что они будут ходить на заседания Госдумы, разрабатывать законопроекты, участвовать в каких-то дискуссиях и вообще будут рассматривать эту работу в качестве своей основной.

"Были случаи, когда артисты относились к своим обязанностям, мягко говоря, не очень серьезно. В этом я вижу определенную угрозу", – подчеркнул Кортунов.

Творческих людей можно научить вести дискуссии, анализировать бюджет, но для этого должно быть желание, время и устремленность к этому, считает политолог.

"А если это люди, которые будут украшать собой партийные списки, не планируя потом серьезно работать, скажем, в законодательных органах, то, с моей точки зрения, это будет недостатком избирательной кампании и, конечно, может снизить эффективность от тех выбранных органов, которые будут созданы с участием представителей нашего шоу-бизнеса", – пояснил Кортунов.

По мнению политолога, если к избранникам народа будут предъявляться серьезные требования и им придется кропотливо работать, то выдвиженцы, которые относятся к этому как к развлечению, сами собой отсеются.