"Напоминает шоу": как западная пресса отреагировала на турне Зеленского по Европе

Президент Украины 8 февраля посетил Лондон и Париж, где встретился с лидерами Великобритании, Германии и Франции. Владимир Зеленский в очередной раз призвал Запад нарастить поставки оружия, в ответ на что получил слова поддержки. Однако у читателей зарубежных СМИ осталось много вопросов к действиям Зеленского. Подробнее – в материале Москвы 24.
Лондон – Париж
Первым Владимира Зеленского в Лондоне принял премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Кроме того, президент Украины попал на аудиенцию к королю Карлу III и встретился с рядом других политиков. На всех мероприятиях Зеленский был одет в традиционные для последних месяцев штаны и кофту цвета хаки.
В Лондоне украинский лидер в очередной раз просил у Запада боевые истребители, подарив спикеру палаты общин Линдси Хойлу летный шлем от украинских летчиков с подписями. Сунак не исключил, что в будущем самолеты будут на вооружении ВСУ. При этом королевство уже организовало тренировки украинских пилотов.
Также в Лондоне обсуждались поставки Киеву британских танков Challenger 2. По словам Сунака, они прибудут на передовую в марте 2023 года. Ими будут управлять украинские экипажи, подчеркнул премьер-министр Великобритании.
Вечером 8 февраля Зеленский прибыл из Лондона в Париж, где провел встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Первый наградил украинского лидера высшей наградой страны – орденом Почетного легиона. Даже ради этой церемонии Зеленский решил не менять свой гардероб, снова представ перед публикой в полувоенном обмундировании.
"Отдаю дань уважения Украине и ее народу. Выражаю тебе, Владимир, почтение за твою смелость и целеустремленность", – написал Макрон на своей странице в Twitter.
Во время визита в Париж Зеленский отметил, что французский президент поменял свою позицию по России с тех пор, как призывал ее "не унижать". По его словам, именно Макрон сделал все для поставки танков на Украину и поддержал членство страны в Евросоюзе. В то же время президент Франции предложил организовать мирную конференцию для завершения конфликта. Шольц в Париже пообещал Зеленскому помогать Киеву в военном плане столько, сколько потребуется.
Из столицы Франции все трое отправились в Брюссель, где 9–10 февраля пройдет саммит ЕС. Там у Зеленского намечена встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, не исключены переговоры и с другими западными лидерами.
"Отличная комедия для просмотра"
Турне Владимира Зеленского стало одной из главных тем в западной прессе. Британская газета Inews опубликовала негативную реакцию неназванного члена правительства на просьбу президента Украины передать ВСУ боевые истребители. По его словам, такие поставки дорого обойдутся королевству.
Обозреватель The Guardian Патрик Винтур написал, что во время визита в Лондон Зеленскому пришлось использовать талант шоумена, лишь бы удержать внимание на теме Украины. По его мнению, президент почувствовал иссякающий интерес Запада к конфликту на фоне землетрясений в Турции и Сирии. Кроме того, мир устал от боевых действий, поэтому поездку пришлось тщательно планировать и режиссировать, отметил Винтур.
Читатели британского издания Daily Mail резко осудили Зеленского за его просьбы о все большем количестве вооружения. Один из них отметил, что у Украины нет ничего, кроме постоянных требований.
"У нас нет денег, мы не можем вооружить свою маленькую армию, а власти, похоже, думают, что у них есть денежное дерево", – заявил другой подписчик издания.
Кроме того, читатели Bloomberg UK не оценили поведение Зеленского на пресс-конференции с Риши Сунаком. Они обратили внимание на эпизод, когда президент Украины пошел обниматься с журналисткой по ее просьбе. Британцев возмутило "шоу одного актера" и попытки западной прессы делать акцент на выходках Зеленского, а не на тратах на его прихоти.
"Эта пресс-конференция больше напоминает шоу. Честно говоря, отличная комедия для просмотра", – написал один из читателей на странице издания в Twitter.
Европейское турне вызвало вопросы и у поклонников французского Le Figaro. Один из читателей издания возмутился внешним видом президента Украины на встрече с Карлом III. "В странной одежонке Зеленский явился на аудиенцию к королю. Его величество таких чучел в свитерках не встречал, небось, уже много лет", – отметил читатель.
Другие французы беспокоятся, что своими действиями Зеленский толкает все человечество к краю пропасти. По их мнению, мир в его лице столкнулся с "неподражаемым манипулятором".