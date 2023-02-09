"Напоминает шоу": как западная пресса отреагировала на турне Зеленского по Европе

Президент Украины 8 февраля посетил Лондон и Париж, где встретился с лидерами Великобритании, Германии и Франции. Владимир Зеленский в очередной раз призвал Запад нарастить поставки оружия, в ответ на что получил слова поддержки. Однако у читателей зарубежных СМИ осталось много вопросов к действиям Зеленского. Подробнее – в материале Москвы 24.

Лондон – Париж

Первым Владимира Зеленского в Лондоне принял премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Кроме того, президент Украины попал на аудиенцию к королю Карлу III и встретился с рядом других политиков. На всех мероприятиях Зеленский был одет в традиционные для последних месяцев штаны и кофту цвета хаки.

В Лондоне украинский лидер в очередной раз просил у Запада боевые истребители, подарив спикеру палаты общин Линдси Хойлу летный шлем от украинских летчиков с подписями. Сунак не исключил, что в будущем самолеты будут на вооружении ВСУ. При этом королевство уже организовало тренировки украинских пилотов.

Также в Лондоне обсуждались поставки Киеву британских танков Challenger 2. По словам Сунака, они прибудут на передовую в марте 2023 года. Ими будут управлять украинские экипажи, подчеркнул премьер-министр Великобритании.



Вечером 8 февраля Зеленский прибыл из Лондона в Париж, где провел встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Первый наградил украинского лидера высшей наградой страны – орденом Почетного легиона. Даже ради этой церемонии Зеленский решил не менять свой гардероб, снова представ перед публикой в полувоенном обмундировании.

"Отдаю дань уважения Украине и ее народу. Выражаю тебе, Владимир, почтение за твою смелость и целеустремленность", – написал Макрон на своей странице в Twitter.

Во время визита в Париж Зеленский отметил, что французский президент поменял свою позицию по России с тех пор, как призывал ее "не унижать". По его словам, именно Макрон сделал все для поставки танков на Украину и поддержал членство страны в Евросоюзе. В то же время президент Франции предложил организовать мирную конференцию для завершения конфликта. Шольц в Париже пообещал Зеленскому помогать Киеву в военном плане столько, сколько потребуется.

Из столицы Франции все трое отправились в Брюссель, где 9–10 февраля пройдет саммит ЕС. Там у Зеленского намечена встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, не исключены переговоры и с другими западными лидерами.

"Отличная комедия для просмотра"

Турне Владимира Зеленского стало одной из главных тем в западной прессе. Британская газета Inews опубликовала негативную реакцию неназванного члена правительства на просьбу президента Украины передать ВСУ боевые истребители. По его словам, такие поставки дорого обойдутся королевству.





член британского правительства У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить.

Обозреватель The Guardian Патрик Винтур написал, что во время визита в Лондон Зеленскому пришлось использовать талант шоумена, лишь бы удержать внимание на теме Украины. По его мнению, президент почувствовал иссякающий интерес Запада к конфликту на фоне землетрясений в Турции и Сирии. Кроме того, мир устал от боевых действий, поэтому поездку пришлось тщательно планировать и режиссировать, отметил Винтур.

Читатели британского издания Daily Mail резко осудили Зеленского за его просьбы о все большем количестве вооружения. Один из них отметил, что у Украины нет ничего, кроме постоянных требований.





читатель издания Daily Mail Уходи и возьми с собой чашу для подаяния. Мы не хотим финансирования вашей войны.

"У нас нет денег, мы не можем вооружить свою маленькую армию, а власти, похоже, думают, что у них есть денежное дерево", – заявил другой подписчик издания.

Кроме того, читатели Bloomberg UK не оценили поведение Зеленского на пресс-конференции с Риши Сунаком. Они обратили внимание на эпизод, когда президент Украины пошел обниматься с журналисткой по ее просьбе. Британцев возмутило "шоу одного актера" и попытки западной прессы делать акцент на выходках Зеленского, а не на тратах на его прихоти.

"Эта пресс-конференция больше напоминает шоу. Честно говоря, отличная комедия для просмотра", – написал один из читателей на странице издания в Twitter.

Европейское турне вызвало вопросы и у поклонников французского Le Figaro. Один из читателей издания возмутился внешним видом президента Украины на встрече с Карлом III. "В странной одежонке Зеленский явился на аудиенцию к королю. Его величество таких чучел в свитерках не встречал, небось, уже много лет", – отметил читатель.

Другие французы беспокоятся, что своими действиями Зеленский толкает все человечество к краю пропасти. По их мнению, мир в его лице столкнулся с "неподражаемым манипулятором".

